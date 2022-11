ONE PIECE 1042: la commovente risata di una Mugiwara

Eiichiro Oda riesce ormai da anni a sorprendere gli appassionati di ONE PIECE con momenti memorabili e toccanti, molti dei quali relativi al passato dei protagonisti. L’infanzia di Nico Robin è tra le più drammatiche raccontate nella serie, ma nell'episodio 1042 dell'anime l'archeologa ha rievocato un ricordo felice della sua vita.

Tuttavia, quando era ancora una bambina, Robin conobbe un uomo capace di insegnarle un approccio diverso per affrontare le difficoltà della vita. Hagwor D. Sauro, gigante originario di Erbaf, consigliò a Robin di reagire sempre prontamente ai problemi, sorridendo. Parole che appartengono a molti anni prima della narrazione ma che Robin ricorda nella confusione causata dalla guerra di Onigashima.

Tutti i Mugiwara sono stati direttamente coinvolti nella serie di battaglie contro i sottoposti di Kaido, i Pirati delle Cento Bestie, e per festeggiare una delle loro vittorie Nico Robin ride, come potete vedere nella clip riportata in fondo alla pagina, nel simpatico modo di Sauro: Dereshishishi. Una scena che si conclude rapidamente ma che ha sorpreso gli spettatori, che da tanto tempo aspettavano di veder sorridere Robin rievocando il suo legame con Sauro.

