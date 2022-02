ONE PIECE 1042, data di uscita e previsioni: la scena adesso è tutta per loro

Ormai sono diversi anni che ONE PIECE è nel pieno dell'arco di Wano. Si è partiti con un primo atto che ha visto Rufy sbarcare maldestramente sulle rive dell'isola dei samurai sotto il controllo di Kaido. E proprio la sconfitta con l'imperatore segnò la fine della prima parte, cedendo poi il passo a un build up e alla storia del Re dei Pirati.

Ora però Wano sta per finire e non può non farlo se non con lo scontro tra Rufy e Kaido. Con i recenti capitoli infatti Eiichiro Oda si è liberato di quasi tutte le sotto trame e degli altri scontri che si stanno tenendo a Onigashima. Ormai restano pochi nodi da sciogliere, ma il mangaka ha messo in chiaro, con il finale di ONE PIECE 1041, che adesso il palcoscenico sarà completamente dedicato a Rufy VS Kaido.

Non ci sarà infatti CP0 che tenga, ONE PIECE 1042 sarà un capitolo all'impronta dell'azione molto simile a quelli recenti dove Law e Kid hanno affrontato Big Mom. Rufy ha attivato il suo ultimo Gear Fourth, mentre Kaido sta subendo per ora. È da mettere in conto però il ritorno dell'imperatore che deve dimostrare di essere il più forte, dato che di certo non si è già arreso alla sconfitta. Oda potrebbe dedicare qualche scena a qualche angolino di Onigashima, ma il più sarà incentrato sulla battaglia tra i due capitani.

ONE PIECE 1042 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 6 marzo alle ore 16:00.