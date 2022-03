ONE PIECE 1042, il genio di Luffy e il potere del Frutto Gom Gom

Il genio di Luffy ha portato il protagonista di ONE PIECE a combattere innumerevoli battaglie che hanno messo a repentaglio più volte la sua vita quanto quella delle sue ambizioni. Ad ogni modo, il protagonista è riuscito a sconfiggere tanti avversari grazie ad un incredibile talento e alla forza della creatività.

Il Frutto Gom Gom nasconde uno dei poteri più sottovalutati di ONE PIECE dal momento che si tratta di un'abilità in grado di dare il massimo a seconda della creatività e dal genio del suo proprietario. La versatilità della gomma, infatti, ha permesso a Luffy di alterare diverse capacità del suo corpo nonché di sfruttare ogni elemento del suo fisico per soverchiare l'avversario.

Nel capitolo 1042 di ONE PIECE, Kaido fa un'interessante osservazione sulle capacità del protagonista che non dovrebbe, in teoria, permettergli di cambiare così drasticamente la traiettoria dei suoi colpi. Sia Doflamingo che Katakuri, prima dell'Imperatore, rimasero sbalorditi per lo stesso motivo, tuttavia il funzionamento dietro questa abilità è frutto di creatività e dell'immaginazione di Luffy. Il capitano dei Mugiwara, infatti, colpisce l'aria dando così ai suoi pugni lo slancio per cambiare traiettoria. Un vero e proprio colpo di genio che solo un talento nel combattimento poteva immaginare.

E voi, invece, cosa ne pensate delle abilità di Luffy in grado di stupire persino un imperatore? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.