ONE PIECE 1042: un'intromissione che costerà molto cara

Ormai non resta più molto da coprire per Eiichiro Oda in questa lunghissima saga di Wano. L'isola dei samurai è stata il teatro della saga più longeva di ONE PIECE, ma tra qualche mese anche questa arriverà a conclusione. Certo, mancano ancora diversi capitoli con la fine degli scontri e il post guerra, ma ormai Rufy VS Kaido è alla fine.

Nel capitolo 1042 di ONE PIECE, dopo una piccola introduzione ancora incentrata sulla disavventura della famiglia Vinsmoke a Whole Cake Island con Oven che sta portando il libro con Niji e Yonji al quartier generale, si inizia con lo scontro tra X-Drake e il capo della CP0. Già dalla primissima vignetta si capisce che lo scontro è all'apice, con il capitano della marina che ha inflitto una grave ferita all'agente segreto. Quest'ultimo però non si arrende e, dopo essersi liberato, colpisce con uno shigan al collo il dinosauro, battendolo.

Mentre nella capitale dei fiori tutti esprimono il loro desiderio per la fine del festival, Rufy VS Kaido continua sulla cupola di Onigashima. I due contendenti si attaccano a vicenda in modi diversi, creando uno scontro che sta però per arrivare a conclusione. Nell'ultimissima fase di questa battaglia di ONE PIECE, Rufy e Kaido preparano i loro attacchi, ma il capo della CP0 arriva sul tetto e blocca Rufy, facendogli subire in pieno l'attacco di Kaido. L'imperatore rimane sbigottito e ricorda la fine dello scontro con Oden. Che effetti avrà questo intervento sulla battaglia che deciderà il prossimo Re dei Pirati?