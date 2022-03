ONE PIECE 1042 è su MANGA Plus, lo scontro finale si fa più intenso, inizia il flashback?

L'epoca del Re dei Pirati Gol D. Roger di ONE PIECE si è conclusa, dando inizio all'era della pirateria in cui il mondo di ONE PIECE si sta svolgendo. Ma una nuova era sta per nascere, sarà quella di Rufy o quella di Kaido? Il capitolo 1042 di ONE PIECE è finalmente disponibile su MANGA Plus.

Nel capitolo 1042 di ONE PIECE, dopo una piccola introduzione ancora incentrata sulla disavventura della famiglia Vinsmoke a Whole Cake Island con Oven che sta portando il libro con Niji e Yonji al quartier generale, si inizia con lo scontro tra X-Drake e il capo della CP0. Già dalla primissima vignetta si capisce che lo scontro è all'apice, con il capitano della marina che ha inflitto una grave ferita all'agente segreto. Quest'ultimo però non si arrende e, dopo essersi liberato, colpisce con uno shigan al collo il dinosauro, battendolo.

Il resto del capitolo è quasi interamente dedicato allo scontro tra Rufy e Kaido. Si passa al tetto di Onigashima dove Rufy continua a colpire Kaido con tanti pugni ad alta velocità. Uno di questi viene fermato dal kanabo dell'imperatore, ma quest'ultimo viene contemporaneamente colpito da altri tre attacchi, incapace di fermarli. Nonostante gli attacchi di Rufy, Kaido rimane fiducioso ed entra improvvisamente nella modalità "In cerca d'amore" della sua ubriacatura.

Rufy lo colpisce in faccia e Kaido fa un'espressione sensuale toccandosi le labbra. Rufy si arrabbia urlando che è ancora ubriaco, ma Kaido inizia a evitare gli attacchi dell'avversario. Kaido si trasforma improvvisamente in drago e inizia a muovere il corpo imitando gli attacchi di Rufy, entrando nella modalità "ladro ubriaco". Poi dà un morso feroce a Rufy che urla e sanguina.

Kaido si libra in volo con Rufy ancora in bocca, ma il protagonista dà un pugno e si libera. Kaido continua a volare e poi spara un Boro Breath diretto verso Rufy, colpendolo in pieno e facendogli attraversare tutta Onigashima da sopra a sotto. Il mugiwara sta cadendo ma si trasforma con il Boundman per tornare in cima. Rufy sa di non avere più molto tempo e che questo è l'ultimo Gear Fourth che può utilizzare.

Entrambi preparano i loro attacchi, con Rufy che colpisce per primo con il Over Kong Gun, facendo esplodere il Boro Breath di Kaido nella sua bocca. L'imperatore però entra in forma ibrida all'istante sorprendendo il nemico e colpendolo con l'Hourai Hakke, una versione potenziata del Raimei Hakke. Rufy cade a terra e inizia a perdere aria dalla bocca, ma se la copre per evitare di perdere altra potenza al Gear Fourth. Ora Kaido è nella modalità ubriaca "omicida" ed entrambi si preparano per un ulteriore attacco.

Nell'ultimissima fase di questa battaglia di ONE PIECE, Rufy e Kaido preparano i loro attacchi, ma il capo della CP0 arriva sul tetto e blocca Rufy, facendogli subire in pieno l'attacco di Kaido. L'imperatore rimane sbigottito e ricorda la fine dello scontro con Oden. Che effetti avrà questo intervento sulla battaglia che deciderà il prossimo Re dei Pirati?

