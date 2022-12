ONE PIECE 1042: Nico Robin nella trappola di Black Maria

L'incessante battaglia di Onigashima prosegue anche in ONE PIECE 1042. I Mugiwara sono riusciti a ribaltare le forze in campo grazie alle parole di Otama, la quale ha trasformato i Gifters in alleati. La vittoria è tuttavia ancora ben lontana.

L'episodio riprende la lotta tra mostri cominciata in ONE PIECE 1041. Da una parte Franky sta cercando in tutti i modi di liberarsi del Tobiroppo Sasaki, trasformatosi in un Uomo-Bestia, dall'altra Yamato sta sfidando suo padre Kaido, entrambi nella loro forma mitologica.

Gli attacchi di Franky sembrano essere del tutto inefficaci, con Sasaki che si rialza a ogni colpo subito. Il carpentiere dei Mugiwara decide dunque di battere in ritirata, ma solo per preparare il suo colpo migliore. Tratto in inganno, Sasaki viene colpito alle spalle e sconfitto.

Sulla cima di Onigashima, invece, Yamato continua a professare il suo credo verso Oden. Kaido invece tenta di convincere suo figlio a regnare su Wano per conto suo, senza risultati. Lo scontro è allora inevitabile, con lo Yonko che rivela il frutto in possesso del figlio. Yamato ha mangiato il Frutto Inu Inu modello mitologico Okuchi no Makami. Riuscirà Yamato a resistere fino al ritorno di Rufy?

Infine, l'attenzione si sposta su Brook e Nico Robin, i quali vengono avvolti da una misteriosa nebbia. Improvvisamente dinanzi a Robin compaiono sua madre Olvia, il gigante Sauro e l'archeologo Clover, suscitando in lei i ricordi di quanto avvenne a Ohara prima del Bustercall. L'archeologa pirata si rende tuttavia conto di essere caduta in un illusione, e dopo una fragorosa e commovente risata in ONE PIECE 1042 con il suo potere riesce a liberarsene. L'uscita di ONE PIECE 1043 porterà Brook a cadere nello stesso sortilegio.