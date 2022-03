ONE PIECE 1042 spoiler e immagini: uno scontro alla massima potenza

Mentre l'anime di ONE PIECE si avvicina al momento in cui Rufy e Kaido si reincontreranno faccia a faccia programmando un episodio speciale su Ace, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda è quasi giunto all'altra estremità del racconto di questa sfida. Manca poco per la fine di Wano e tutto passa per questa battaglia leggendaria.

Gli spoiler di ONE PIECE 1042 con immagini partono con la classica mini avventura dove Pudding si allontana soddisfatta, mentre Oven porta via il libro con i due Vinsmoke. La scena poi si sposta alla sfida tra X-Drake e il capo della CP0, con quest'ultimo che subisce un colpo pesante dal dinosauro ma al contempo contrattacca colpendo il marine al collo con uno Shigan e facendolo stramazzare. Il resto del capitolo, tolta qualche vignetta, è completamente dedicato a Rufy VS Kaido.

Si passa al tetto di Onigashima dove Rufy continua a colpire Kaido con tanti pugni ad alta velocità. Uno di questi viene fermato dal kanabo dell'imperatore, ma quest'ultimo viene contemporaneamente colpito da altri tre attacchi, incapace di fermarli. Nonostante gli attacchi di Rufy tuttavia Kaido è fiducioso, però improvvisamente entra nella modalità "In cerca d'amore" della sua ubriacatura. Rufy lo colpisce in faccia e Kaido fa un'espressione sexy toccandosi le labbra. Il protagonista di ONE PIECE si arrabbia urlando che è ancora ubriaco, ma Kaido inizia ad evitare gli attacchi dell'avversario.

Kaido si trasforma improvvisamente in un drago e inizia a muovere il corpo imitando gli attacchi di Rufy, entrando nella modalità "ladro ubriaco". Poi dà un morso feroce a Rufy che urla e sanguina. Kaido si libra in volo con Rufy ancora in bocca, ma il protagonista dà un pugno e si libera. Kaido continua a volare e poi spara un Boro Breath diretto verso Rufy, colpendolo in pieno e facendogli attraversare tutta Onigashima da sopra a sotto. Il mugiwara sta cadendo ma si trasforma con il Boundman per tornare in cima.

Rufy sa di non avere più molto tempo e questo è l'ultimo Gear Fourth che può utilizzare. Entrambi preparano i loro attacchi, con Rufy che colpisce per primo con il Over Kong Gun, facendo esplodere il Boro Breath di Kaido nella sua bocca. L'imperatore però entra in forma ibrida all'istante sorprendendo il nemico e colpendolo con l'Hourai Hakke, una versione potenziata del Raimei Hakke. Rufy cade a terra e inizia a perdere aria dalla bocca, ma se la copre per evitare di perdere altra potenza al Gear Fourth. Ora Kaido è nella modalità ubriaca "omicida" ed entrambi si preparano per un ulteriore attacco.

Improvvisamente appare il boss della CP0 per seguire gli ordini del Governo Mondiale e prende Rufy per un braccio, sorprendendolo. Mentre usa il Tekkai, il boss della CP0 vede Kaido che colpisce in pieno con una mazzata pesante Rufy, che stramazza al suolo. Kaido si chiede cosa ci faccia il tizio della CP0 lì e in contemporanea iniziano dei flashback che gli ricordano la sconfitta di Oden. ONE PIECE 1042 si conclude con questo sguardo sconfortato di Kaido.