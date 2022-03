ONE PIECE 1042 spoiler: i primi dettagli, il colpo della delusione

Conclusa l'epoca del forte Gol D. Roger, i pirati si sono scatenati e hanno conquistato il mondo, dando inizio a una nuova era. Tutto questo si sta però per concludere in ONE PIECE dato che i piani di Kaido e di Rufy imporranno l'inizio di una nuova era della pirateria, con un altro Re dei Pirati.

Per arrivarci però è necessario che Rufy VS Kaido si concluda e che ne esca un vincitore. Gli spoiler di ONE PIECE 1042 fanno fare un altro passo verso questa direzione.

Il capitolo 1042 si intitola "I vincitori non hanno bisogno di scuse";

In copertina prosegue la mini avventura, con Oven che sta portando con sé verso Whole Cake Island il libro dove sono imprigionati i Vinsmoke;

Si torna allo scontro tra X-Drake e il boss della CP0. Drake pugnala il capo della CP0, ma quest'ultimo risponde colpendo X-Drake alla gola con uno shigan;

Il resto del capitolo si concentra su Rufy VS Kaido ;

; Vengono messe in mostra ben tre nuove versioni di Kaido ubriaco;

Rufy cambia forma e passa al Boundman e usa il nuovo attacco Gom Gom no Over Kong Gun. Kaido a sua volta usa il nuovo attacco Hourai Hakke;

Alla fine del capitolo di ONE PIECE 1042, il boss della CP0 sale sulla cupola e Rufy si distrae . In quel momento Kaido colpisce brutalmente Rufy;

ONE PIECE 1042 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 6 marzo 2022 mentre non ci sarà pausa la prossima settimana.