ONE PIECE 1042, trailer e data di uscita: l'illusione di Nico Robin

La battaglia tra i ribelli capeggiati dai Mugiwara e i potenti Pirati delle Cento Bestie guidate dal despota Kaido impervia su tutti i livelli del Castello di Onigashima. I Pirati di Cappello di Paglia sono finalmente riusciti a rialzare la china, ma la vittoria è ancora molto lontana. Cosa accadrà nel prossimo episodio di ONE PIECE?

Jinbe è uscito trionfatore dalla battaglia con Who's Who in ONE PIECE 1040. Il segreto dei Pirati del Sole e del dio Nika è stato protetto. Ma che cosa sta nascondendo il timoniere dei Mugiwara che un tempo faceva parte della flotta dei sette?

In ONE PIECE 1041 i riflettori si spostano su Yamato. La figlia dello Yonko sta cercando in tutti i modi di ribellarsi e di spezzare le catene che lo legano a Kaido. Cercando di fargli perdere tempo sicura che Rufy stia per tornare, Yamato passa alla forma ibrida e dà tutto il suo meglio in combattimento. Nello stesso momento, Franky combatte invece con grande coraggio Sasaki, il quale anch'esso è passato alla forma ibrida uomo-bestia. Gli ultimi momenti dell'episodio ci portano sulla nave dei Pirati di Hearts, dove finalmente Rufy riapre gli occhi in cerca di carne.

L'episodio 1042 di ONE PIECE ci porterà dalla parte di Nico Robin, vittima di una strana illusione. Di fronte alla Mugiwara compaiono sua madre, Olivia e le gentili persone di Ohara. Un raggio di sole risplende nel suo cuore. Verso dove la condurranno queste visioni e Yamato riuscirà a resistere ai colpi distruttivi di suo padre Kaido fino al ritorno del capitano dei Cappello di Paglia? Il prossimo episodio dell'adattamento "La trappola del predatore! La tentazione di Black Maria" debutterà il 27 novembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll.