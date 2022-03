ONE PIECE 1043, è in arrivo il power-up definitivo per Rufy?

La saga di Wano di ONE PIECE ha raggiunto i suoi accesi momenti finali con la lotta di Rufy contro Kaido sul tetto della Cupola del Teschio che è l'ultima battaglia che deve essere risolta prima che la guerra ad Onigashima arrivi alla sua conclusione.

Rufy ha dato tutto quello che aveva con il Gear Fourth, ma è stato rivelato che questi sforzi non sono risultati sufficienti per abbattere l'Imperatore. E Kaido continua a diventare sempre più forte ad ogni nuovo tentativo.

Con Rufy che ha esaurito tutte le sue opzioni attuali, i fan hanno cominciato a chiedersi se stava per sbloccare in qualche modo la forma del Gear Fifth. Ma in ONE PIECE 1042 è stato improvvisamente attaccato alle spalle da un membro della CP0 che ha permesso a Kaido di sferrare il suo attacco finale contro Rufy, causando la sua sconfitta.

Le cose sembrano molto diverse alla fine di questo nuovo capitolo però, perché Rufy potrebbe sbloccare un nuovo tipo di potere. Il capitolo 1043 di ONE PIECE riprende subito dopo che Rufy è stato colpito non solo dall'attacco a sorpresa del membro della CP0, ma anche da quello di Kaido. Questa combinazione di attacchi finali ha purtroppo lasciato Rufy completamente sconfitto e apparentemente senza vita a terra.

ONE PIECE 1043 ha quindi incoronato ufficialmente Kaido come vincitore del loro terzo combattimento, e la situazione sembra piuttosto cupa per tutti gli altri, visto che anche il cuore di Rufy semrba aver smesso di battere. Ma mentre la situazione peggiore sembra abbattersi su Wano in ONE PIECE 1043, Rufy non è ancora del tutto fuori dai giochi, dato che gli ultimi momenti del capitolo vedono qualcosa di strano accadere al suo corpo.

Il suo cuore comincia a battere di nuovo, e suona come un tamburo. Zunisha lo sente nelle vicinanze e si rallegra del fatto che Joy Boy è tornato, mentre gli ultimi istanti del capitolo vedono un sorriso attraversare il volto di Rufy e un misterioso liquido iniziare a formarsi intorno a lui. Sembra che questo Joy Boy sia una sorta di risveglio di qualche tipo che si è attivato dopo l'ultima sconfitta di Rufy. Resta solo da vedere che tipo di potere si rivelerà essere.

Sarà qualcosa che Rufy può controllare? Un nuovo tipo di essere che si impossessa del suo corpo? Quanto potere gli conferirà? Cosa ne pensate? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.