ONE PIECE 1043 data di uscita e teorie: e ora quale sarà la mossa di Kaido?

La crisi di Wano sta per terminare. L'isola di Onigashima, in volo per il potere di Kaido, sta arretrando con gli sforzi di Momonosuke, che però ha dubbi su cosa fare in futuro. Intanto però la palla passa a Rufy e Kaido che si stanno affrontando sulla cupola. Un evento inaspettato ha però cambiato il percorso di questa battaglia in ONE PIECE.

Il capo della CP0, dopo aver ricevuto l'ordine da parte del Governo Mondiale, si è recato in cima al teschio di Onigashima e ha interrotto l'attacco di Rufy, stupendolo e obbligandolo a beccarsi in pieno il poderoso attacco di Kaido. Anche l'imperatore però è rimasto scioccato dell'intervento, ricordando un evento passato di ONE PIECE quando fu Oden a venire distratto durante lo scontro. E ora?

Kaido dovrà fare la sua mossa in ONE PIECE 1043. La sfida lo stava indubbiamente divertendo come non accadeva da tanto tempo e, considerato che si trova ancora nella sua fase dell'ebbrezza omicida, il capo della CP0 potrebbe anche diventare temporaneamente il nuovo avversario dell'imperatore. Le condizioni per far sopravvivere l'agente segreto non sembra ci siano, ma questo breve tafferuglio tra i due potrebbe dare il tempo a Rufy di riprendersi e lanciare un ultimo attacco, facendo riprendere la battaglia principale.

ONE PIECE 1043 arriverà su MangaPlus domenica 13 marzo 2022 ufficialmente in varie lingue.