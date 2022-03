One Piece 1043 e l'ultima onomatopea: cosa dice davvero Rufy? Spiegazione dal giapponese

Che il mondo di ONE PIECE sia ricchissimo di segreti è ben noto. Tutto si origina dal secolo di vuoto, un arco di cent'anni che ha completamente cambiato la storia e che ha generato tante domande. Chi è Joy Boy, cosa è successo in quel periodo, cosa sono le Armi Ancestrali e tanto altro ancora.

A Wano sembra che ci sarà la risoluzione di alcuni di questi misteri. Il paese dei samurai è ricco di segreti e si è isolato per secoli, mantenendo anche alcune tradizioni come lo studio della lingua antica dei Poneglyph. Prima di conoscere questi misteri tuttavia si deve concludere lo scontro tra Rufy e Kaido, il più importante di ONE PIECE finora.

Il protagonista è finito a terra dopo il colpo dell'imperatore e non si è più rialzato. Ma nell'ultima vignetta, accompagnata da una frase importantissima di Zunisha, viene annunciato il ritorno di Joy Boy con una sorta di trasformazione di Rufy. Un certo dettaglio però si è andato a perdere nelle traduzioni: il suono che viene emesso nell'onomatopea.

In originale, il ghigno di Rufy svenuto viene traslitterato come NIKA (ニカ), onomatopea del sorriso ma anche, come ormai ben noto, anche nome del Dio del Sole di ONE PIECE che è stato menzionato da Who's Who. Quest'onomatopea potrebbe essere troppo importante e potrebbe nascondere qualche altro legame.