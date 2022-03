ONE PIECE 1043, se Rufy morisse? Ecco lo scenario peggiore per Wano

La saga di Wano ha raggiunto il suo culmine, dato che i combattimenti su Onigashima sono stati più o meno tutti risolti al di fuori della lotta di Rufy contro Kaido in cima alla Skull Dome. C'è più pressione che mai sulle spalle del protagonista di ONE PIECE per sconfiggere l'Imperatore e più si spinge oltre i suoi limiti, più è esausto.

Per quanto riguarda Kaido, l'Imperatore sembra invece solo diventare più forte man mano che il combattimento continua. L'ultimo capitolo è proseguito dopo l'annuncio che sia Rufy che Kaido stavano scatenando i loro attacchi finali nelle pagine di ONE PIECE 1042.

Purtroppo è stato confermato che l'attacco finale a sorpresa dell'agente della CP0 combinato con il colpo diretto finale di Kaido lo ha purtroppo lasciato completamente sconfitto e apparentemente senza vita. La voce narrante conferma che Kaido ha vinto il combattimento tra i due e la serie passa a un livello completamente nuovo mostrando il peggiore scenario possibile nel caso in cui Rufy fosse davvero morto.

I capitoli precedenti hanno accennato a quanto fosse importante vincere il combattimento contro Kaido, e sfortunatamente i fan lo vedono nel capitolo 1043 di ONE PIECE. Dopo la terza vittoria di Kaido contro Rufy, l'imperatore si schianta di nuovo attraverso i piani della Cupola del Teschio e dichiara di aver ucciso Rufy.

Volendo trovare Momonosuke per farlo arrendere ufficialmente ora che Rufy è morto, Kaido inizia a sminare nuova furia che non si fermerà a meno che Momonosuke non si arrenda e non faccia indietreggiare tutti i samurai di Wano.

Questo lascia Nami, Law e Kid nella disperazione più totale e tutti iniziano a perdere la speranza, perché la sconfitta Rufy e la perdita di questa guerra significherebbe che il futuro di Wano è praticamente finito.

La vittoria di Kaido significherebbe che saranno schiavizzati per il resto dei loro giorni: combattere e morire o arrendersi e vivere una vita terribile. Per fortuna, sembra che Rufy non sia completamente sconfitto, dato che alla fine di ONE PIECE 1043 sembra che si stia già preparando per un grande e misterioso ritorno.

Cosa ne pensate? Come vi è sembrato questo piccolo assaggio del peggiore scenario di ONE PIECE? Pensate che Rufy sarà in grado di sconfiggere Kaido questa volta? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.