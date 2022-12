ONE PIECE 1043: la sfida di Brook e Robin e la promessa di Rufy

Il confronto tra i Mugiwara e i Tobiroppo si è acceso, questa volta coinvolgendo Nico Robin e Brook. Finiti vittime delle illusioni brutali di Black Maria, in ONE PIECE 1043 due pirati della ciurma di Cappello di Paglia sono costretti a rivivere il loro passato.

L'episodio di 1042 ONE PIECE ha inagurato la sfida tra Robin e Maria. A causa delle allucinazioni provocate dalla nebbia della Tobiroppo, l'archeologa è tornata alla sua infanzia e ha nuovamente incontrato sua madre Olvia e il gigante Sauro.

Dopo essere riuscita a sopprimere il suo passato, Robin è fuggita da Black Maria al fianco di Brook, che però nel bel mezzo della corsa viene colpito dalle illusioni dell'antagonista. Lo scheletro musicista torna al fianco dei pirati Rumbar e della balena Lovoon, rivivendo un lontanissimo e felice passato. Costretto a uccidere i suoi vecchi amici, anche Brook sfugge dalla maledizione.

I due Mugiwara sono dunque riusciti a sfuggire agli infidi tranelli di Black Maria, che però spinge Robin al confronto diretto insultando Sanji. Mentre Brook si occupa degli sgherri della Tobiroppo, Nico Robin comincia una battaglia personale.

Nello stesso istante, vediamo i pirati di Hearts cercare di nutrire Rufy per permettergli di recuperare le forze. Il capitano dei cappello di Paglia è però affamato a tal punto di finire tutte le scorte. Attirato dalle sue urla, Momonosuke giunge sul posto e riferisce a Rufy quanto accaduto durante la sua assenza. Rufy a quel punto chiede a Momonosuke di trasformarsi in un drago e portarlo a Onigashima, promettendo di tornare a combattere contro Kaido. Rufy tornerà in battaglia nell'episodio 1044 di ONE PIECE?