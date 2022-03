ONE PIECE 1043 spoiler completi e immagini: è tornato

I primi spoiler di ONE PIECE 1043 l'avevano anticipato, ci sarebbe stato uno sviluppo clamoroso in questo capitolo. La battaglia tra Rufy e Kaido non stava procedendo bene e per questo per il protagonista c'erano poche possibilità di sviluppo.

Forse però nessuno si aspettava una frase e una situazione del genere. Le immagini e gli spoiler completi di ONE PIECE 1043 iniziano con Oven e Brulee che arrivano a Whole Cake Island, con il libro dei Vinsmoke ancora chiuso. La storia poi inizia dal colpo che Kaido ha inferto a Rufy, con l'imperatore visibilmente scioccato e anche disperato per ciò che è successo. L'agente del CP0 invece ha uno sguardo serio, avendo compiuto la propria missione. L'aria di Rufy fuoriesce dal corpo e fa ricadere il capitano col cappello di paglia a terra, svenuto e privo di forze.

Viene annunciata dal narratore la vittoria di Kaido, che però è furioso e in pochi istanti colpisce l'agente del CP0, che si tocca il cappello in segno di saluto. Sentendo il boato, anche il terzo agente rimasto si tocca il cappello. Kawamatsu intanto incrocia dei samurai coinvolti nelle fiamme, a cui dice di non morire. Tutti però vengono colti di sorpresa da un'altra esplosione che preannuncia il ritorno di Kaido in versione drago. Questi rivela che Rufy è morto, ma Nami gli dà del bugiardo. Kaido la attacca ma Marco la difende con uno scudo di fiamme. Intanto Law e Kid si rialzano e inizia a scatenarsi il caos.

Momonosuke sta iniziando a tremare e pensa di arrendersi per risparmiare altre vite, ma Yamato gli dice di smetterla e di morire insieme. Zunisha poi contatta il drago per avvisarlo dei tamburi della liberazione, un suono che non sentiva da 800 anni. Mentre Zunisha parla, lo scenario si sposta su Rufy sulla cima di Onigashima. Rufy sorride seppur svenuto e il suo cappello di paglia e il suo corpo sembrano sotto una strana trasformazione. Zunisha, nell'ultima vignetta di ONE PIECE 1043, afferma di sentirlo: Joyboy è tornato.

Il misterioso Joyboy finalmente torna al centro di ONE PIECE, il manga verrà pubblicato domenica 13 marzo e poi andrà in pausa per una settimana.