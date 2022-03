ONE PIECE 1043 spoiler: una dichiarazione di supremazia

Sono passati decenni da quando Kaido ha conquistato Wano. L'isola dei samurai è stata teatro della ribellione di Oden, poi di anni di prigionia, e ora è di nuovo lo scenario principale di una grande guerra in ONE PIECE. Lo scopo di Momonosuke e degli altri è di liberare Wano eliminando Kaido, ma ciò si sta rivelando più difficile del previsto.

L'intervento dell'agente del CP0 ha bloccato Rufy e portato a un finale imprevisto, lasciando col fiato sospeso per ONE PIECE 1043. Come si comporterà Kaido vista questa situazione che si è venuta a creare? In attesa del capitolo ufficiale che verrà pubblicato su MangaPlus il 13 marzo, i primi spoiler di ONE PIECE 1043 chiariscono alcune situazioni.

Il capitolo si intitola "Moriamo insieme" e in copertina prosegue la mini avventura, con Oven che arriva a Whole Cake Island. Ci sono poi poche informazioni rivelate sul resto del capitolo: Kaido si dichiara il vincitore della battaglia dopo aver battuto anche l'agente del CP0 che non si sa sia vivo o morto. Momonosuke fa un discorso importante con Zunisha, si rivede Yamato e soprattutto Kaido riscende nel castello, pronto a sfidare chiunque osi pararglisi davanti.

C'è però anche uno sviluppo a sorpresa in ONE PIECE 1043 che gli spoiler finora non hanno rivelato. È stato inoltre confermato che ONE PIECE sarà in pausa dopo questo numero per una settimana.