ONE PIECE 1043 spoiler a dir poco clamorosi in una nuova immagine

Il bersaglio del CP0 e del Governo Mondiale è cambiato repentinamente negli ultimi capitoli. Se in precedenza i due agenti segreti a Onigashima bersagliavano Nico Robin, adesso è il capitano con il cappello di paglia a finire nelle mire dei Cinque Astri di Saggezza. Il protagonista di ONE PIECE è così in pericolo.

Dopo il colpo subito da Kaido, hanno avuto luogo i primi spoiler di ONE PIECE 1043 che, rispetto al solito, contenevano molte meno informazioni. Soltanto negli ultimi minuti è stato rivelato l'evento sconcertante di ONE PIECE 1043 con i nuovi spoiler e un'immagine, uno sviluppo clamoroso che riguarda Rufy.

Kawamatsu chiede ai samurai di scappare, dato che non c'è onore nel bruciare a morte. Kaido scende e cerca nuovi avversari da combattere mentre dice che Rufy è morto e che Momonosuke deve arrendersi, con Law e Kid che si mettono in piedi per lottare. Nami dice che Kaido è un serpente e un bugiardo. Kaido attacca Nami, ma Marco la difende. L'imperatore continuerà a combattere finché Momonosuke non si arrenderà. Anche Nekomamushi e Carrot iniziano a combattere.

Il draghetto vuole arrendersi e non lasciar morire nessuno, ma Yamato gli dice di no e di morire insieme. Intanto c'è un discorso tra Momonosuke e Zunisha, dove l'elefante gigante dice di aver sentito i tamburi della liberazione che non sentiva da 800 anni e che lui è lì: Joyboy è tornato. Nell'immagine in basso, che contiene una delle ultime vignette di ONE PIECE 1043, si vede una sorta di trasformazione di Rufy con l'onomatopea della risata che si legge Nika, come il dio del sole di ONE PIECE. Il commento finale è "L'uomo che ride in silenzio".