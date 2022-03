ONE PIECE 1043: i tamburi preannunciano la nuova era

Solo i più forti possono sperare di diventare il Re dei Pirati. Kaido è riconosciuto come l'essere più forte di ONE PIECE, ma Rufy sta cercando di abbatterlo per poter assicurare a lui e a Wano un futuro. L'intromissione della CP0 tuttavia ha completamente ribaltato il tavolo, obbligando Rufy a una bruttissima e cocente sconfitta.

Il colpo cala, quasi mortale, abbattendo il protagonista di ONE PIECE fin dalle prime pagine del capitolo 1043. Kaido è scioccato, Rufy perde tutta l'aria e le energie e sviene completamente, con gli occhi vitrei. L'imperatore si avventa contro l'agente della CP0 che si tocca il cappello in segno di saluto e subisce il colpo. Tutti sentono che la voce di Rufy è sparita, con Kaido che discende nelle sale centrali e terrorizza tutti.

Nami rifiuta di arrendersi, così come Law e Kid, ma anche altri samurai e pirati non si arrendono. Soltanto Momonosuke, in un colloquio con Yamato, sembra aver perso le speranze, decidendo di arrendersi quantomeno per risparmiare altre vite. Ma la figlia di Kaido glielo impedisce, dicendo di morire invece insieme piuttosto che vivere una vita da schiavi. Momonosuke viene però interrotto da Zunisha, che inizia a parlare con lui telepaticamente.

L'elefante lo avvisa di un suono importante, assordante, un suono che non sentiva da 800 anni: i tamburi della liberazione. Joy Boy sta tornando, con Rufy che sorride mentre sembra liquefarsi.