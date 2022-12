ONE PIECE 1043 trailer e data di uscita: l'incubo di Brook

La guerra tra le forze ribelli capeggiate dai Mugiwara e i Pirati delle Cento Bestie si fa sempre più serrata. L'inferiorità numerica è stata parzialmente smorzata dall'invito di Otama, che ha permesso ai Gifters di cambiare schieramento. Tuttavia, con Rufy lontano dal campo di battaglia la vittoria è lontana per i protagonisti di ONE PIECE.

Sui vari livelli del castello di Onigashima sono in fase di svolgimento numerose battaglie. Sul Live Floor, Sanji è impegnato in uno scontro personale con Queen, che però sembra decisamente più forte del cuoco grazie ai suoi innesti cibernetici. A pochi passi da questo combattimento, Chopper sta per curare Zoro con una medicina misteriosa e nociva. Sarà lo spadaccino a risolvere la situazione ancor prima dell'arrivo del suo capitano?

Franky e Jinbe sono invece usciti vincitori dalle loro rispettive battaglie con i Tobiroppo Sasaki e Who's Who. Il carpentiere e il timoniere possono ora correre in soccorso dei loro compagni. In ONE PIECE 1041 è cominciato lo scontro tra Kaido e Yamato, che intende tagliare i ponti con il padre e permettere alle forze ribelli di sopravvivere fino al ritorno di Rufy. Nonostante stia sprigionando la forza del frutto Inu Inu, Yamato è tuttavia sembrato in grosse difficoltà.

In ONE PIECE 1042 Nico Robin è finita nella trappola di Black Maria, che ha portato l'archeologa a rivivere i terribili ricordi di Ohara e degli istanti prima del Bustercall. Questa stessa sorte toccherà ora a Brook in ONE PIECE 1043. Nel prossimo episodio della serie anime Brook incontrerà i Pirati Rumba e il vecchio amico Lovon. I suoi vecchi amici tenteranno tuttavia di attaccarlo. Brook annegherà nei ricordi o saprà liberarsi dall'inganno in cui è caduto?