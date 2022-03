ONE PIECE 1044: il nuovo capitolo sarà il migliore di quest'anno?

Il precedente capitolo di ONE PIECE si era concluso con quello che sembrava uno dei più grandi colpi di scena degli ultimi tempi: il nuovo power-up di Rufy. Sembrerebbe, tuttavia, che la puntata in dirittura d'arrivo sia una delle più clamorose da qualche tempo a questa parte a detta degli insider.

Per darvi un'idea delle attenzioni che la community sta riservando al nuovo capitolo del manga, ONE PIECE 1044 è già finito nelle tendenze di Twitter senza nemmeno essere uscito. Alcuni insider stanno poco alla volta riuscendo ad estrapolare delle prime informazioni grazie ai leak, tuttavia proprio loro hanno intimato i fan a fare molta più attenzione del solito agli spoiler.

Moltissimi leaker entrati in possesso degli spoiler, infatti, hanno deciso che non avrebbero condiviso a questo giro le informazioni in loro possesso con la community per non rovinare il micidiale effetto sorpresa di uno dei capitoli più clamorosi di ONE PIECE degli ultimi tempi. Altri, invece, hanno semplicemente invitato gli insider a creare thread appositi solo per i diretti interessati ed impedire che i lettori abituali possano in qualche modo rovinarsi l'esperienza del capitolo 1044 di ONE PIECE.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire come Eiichiro Oda intende stupire a questo giro la sua fan-base. E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo numero? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.