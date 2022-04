ONE PIECE 1044: quel colpo di Rufy a sorpresa contro Kaido in una breve clip animata

Gli ultimi eventi di ONE PIECE hanno nuovamente ribaltato le carte in tavola sottolineando le capacità di Eiichiro Oda di inserire clamorosi colpi di scena nella narrazione. Quanto accaduto al protagonista, infatti, ha sollevato numerosi interrogativi ma anche qualche dubbio da parte della community.

Se secondo una fetta degli appassionati questa scelta narrativa ha di fatto potenziato in maniera eccesiva Rufy, mascherando quella che di fatto era una delle abilità più divertenti poiché le sue capacità dipendevano dal genio del protagonista, dall'altra ha spalancato le porte ad ulteriori retroscena in passato appena accennati dall'autore.

Il capitolo 1044 di ONE PIECE è stato caratterizzato proprio dal Gear Fifth, il risveglio del Frutto Gom Gom che in realtà non sarebbe altri che un frutto mitologico. Grazie a questo colpo di scena, tuttavia, Rufy è riuscito a riprendersi dalla sconfitta subita contro Kaido e, dopo un paio di risate, il protagonista è tornato sul campo di battaglia scagliando un potentissimo colpo dall'alto. Un fan, un certo KIEFER, ha provato ad animare questa scena in particolare attraverso una breve clip della durata di un paio di secondi, allegata in calce alla notizia, che ci fornisce un assaggio di cosa aspettarci prossimamente dall'anime di ONE PIECE.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa animazione fan-made di Rufy in Gear Fifth? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.