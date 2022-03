ONE PIECE 1044: il colpo di scena su Rufy con lo stile dell'anime

Il nuovo staff richiamato da TOEI Animation per la saga di Wano in ONE PIECE ha usufruito di un ammodernamento tecnico e di un nuovo stile artistico atto a svecchiare l'adattamento televisivo del manga di Eiichiro Oda. Grazie ad una migliore calendarizzazione dei lavori, inoltre, la qualità è migliorata a vista d'occhio.

Già molti lettori del manga non vedono l'ora di vedere il capitolo 1044 di ONE PIECE in forma animata, puntata che ha finalmente puntato i riflettori sull'attesissimo Gear Fifth di Rufy. Il risveglio del Frutto del capitano dei Mugiwara, tuttavia, è parte di una questione in realtà ben più complessa legata alla figura di Joy Boy e a quella del frutto Gam Gam stesso.

Ad ogni modo, in attesa di tutti i chiarimenti del caso, che arriveranno presumibilmente con i prossimi capitoli, il web si è attivato immediatamente per analizzare il character design della nuova forma di Rufy. L'artista noto come Morndrizzly, dunque, ha voluto reinterpretare il Gear Fifth con lo stile della Saga di Wano nell'anime, risultato che potete apprezzare a dovere nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia. L'illustratore ha preso in prestito le tavole del manga di Eiichiro Oda per realizzare una versione il più fedele possibile alla serie tv, impresa che ha riscosso un notevole clamore all'interno della community di Reddit.

E voi, invece, cosa ne pensate del risultato raggiunto da Morndrizzly, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.