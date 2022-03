ONE PIECE 1044 data di uscita e previsioni: pausa e poi un grande ritorno

Il finale di ONE PIECE 1043 ha sconvolto tutti. L'attacco di Kaido, portato avanti e riuscito perfettamente a causa dell'intervento dell'agente segreto del CP0, ha steso completamente il protagonista. Rufy ora è a terra, senza forze, con l'aria del Gear Fourth persa e l'Haki completamente esaurito. Ma un tamburo risuona.

Zunisha avvisa Momonosuke di sentire un suono particolare, un suono che riporta ai Cento Anni di Vuoto. La trasformazione finale di Rufy preannuncia il ritorno di Joy Boy, un ritorno che ovviamente è ancora molto misterioso ed enigmatico per modalità e significato. Il protagonista di ONE PIECE lascerà spazio allo spirito del vecchio guerriero del mondo antico oppure si risveglierà con una nuova convinzione?

ONE PIECE 1044 sarà un crocevia importante non solo per la saga ma per l'intera serie. Rufy tornerà a combattere con Kaido con nuovi poteri e un vigore che prima non aveva. Bisognerà capire se questo ritorno è dovuto anche al suo Frutto del Diavolo oppure no, dato che potrebbe essere il Frutto Gom Gom quello di cui parlavano i Cinque Astri di Saggezza. Difficilmente però Oda darà spiegazioni adesso, dato che anche Rufy ne sa ben poco. Possibile infatti che tutte le rivelazioni verranno rimandate alla fine della saga di Wano. Ci sarà quindi una fase dove tutti si difenderanno da Kaido e poi Rufy che torna, magari nel finale del capitolo per chiudere con un cliffhanger.

ONE PIECE 1044 arriverà su MangaPlus domenica 27 marzo 2022 alle ore 17:00, saranno quindi due settimane molto lunghe.