ONE PIECE 1044, i Kozuki hanno ottenuto la loro vendetta dopo 20 anni

I combattimenti in tutta Onigashima hanno raggiunto un nuovo sorprendente climax con l'ultimo capitolo della serie, in quanto dopo l'apparente vittoria di Kaido su Rufy in ONE PIECE 1043 subita da parte di Kaido, è stato presto rivelato che la lotta è tutt'altro che finita.

Mentre il conflitto sulla cima della Cupola del Teschio è certamente l'ultima grande questione che deve essere risolta prima che sia tutto finito, ci sono molti altri fili della trama in sospeso per tutta Wano che hanno bisogno della loro risoluzione.

Perché, se Kaido è certamente l'ultimo grande nemico di Rufy e della saga, non rappresenta però il più grande nemico che Wano ha avuto nel corso del suo periodo più buio. Orochi ha fatto molti più danni al paese nei suoi anni di governo, e nonostante tutte le punizioni che ha ricevuto a Onigashima fino a ora, è ancora vivo e vegeto grazie all'abilità del suo Frutto del Diavolo.

Ma l'ultimo capitolo di ONE PIECE inizia a cambiare le carte in tavola, dato che Hiyori Kozuki lo ha affrontato e immobilizzato per ottenere la tanto agognata vendetta sul nemico a nome di suo padre e della sua famiglia.

I capitoli precedenti della serie hanno visto Orochi farsi strada di nascosto attraverso la Cupola del Teschio e riuscire a rimanere vivo nonostante tutti i problemi in cui era incappato fino a quando non è stato bloccato sotto da delle macerie. È stato mostrato che Hiyori Kozuki lo aveva scovato con l'intenzione di tenerlo impegnato, e il capitolo 1044 di ONE PIECE finalmente dà seguito a questa sottotrama.

Credendo ancora che lei sia la Komurasaki che una volta lui amava, inizia ad allarmarsi quando si rende conto che lei è in realtà la figlia di Oden. Supplicandola e mentendole per mettersi in salvo, Hiyori lo zittisce.

Portando tutti quegli anni di sofferenza sulle spalle, Hiyori finalmente dice in faccia a Orochi quanto suo padre sia stato deriso da lui, ma Oden non si è mai arreso. Credendo nella volontà del padre in quanto samurai, Hiyori fa un'ultima dichiarazione in lacrime sul suo ruolo come membro del clan Kozuki e si prepara a ucciderlo. È allora che gli ultimi resti dell'infuocato Kazenbo evocato da Kanjuro torna da Orochi e, piuttosto che ascoltare l'ultimo ordine dello shogun, gli si avvicina e gli dà fuoco.

Guardandolo bruciare, Hiyori si alza in piedi orgogliosa con le lacrime agli occhi ancora una volta, mentre si prepara per la nuova alba che sta per arrivare e che era stata predetta dai suoi genitori tanti anni fa. Se questa è davvero la fine di Orochi, è una conclusione appropriata per un pezzo così viscido della storia di Wano.

