ONE PIECE 1044, ecco la nuova leggendaria forma di Rufy

Il capitolo 1044 di ONE PIECE ha svelato alcuni enormi segreti in appena una manciata di pagine. Come se non bastasse, ha anche dato un enorme power-up a Rufy, come si poteva pensare dal capitolo precedente, e i fan stanno già facendo del loro meglio per analizzare la sua nuova divertente forma.

Per coloro che seguono le avventure di Rufy e compagnia, saprete che il capitano è ormai diventato potentissimo, guadagnandosi il nome di 5° imperatore di ONE PIECE. Il giovane pirata si è allenato duramente dopo essere stato benedetto da un Frutto del Diavolo, grazie al quale è riuscito a sbloccare i famosi Gear. Fino a poco tempo fa, l'eroe aveva quattro di queste forme, ma il Gear Five ha ora fatto il suo grande debutto.

Il momento è arrivato questa settimana, anticipato dal precedente capitolo che suggeriva l'arrivo del power-up definitivo per Rufy in ONE PIECE. Il capitolo 1044 ha poi confermato il debutto del Gear Five una volta che il potere di Rufy ha mostrato la sua vera forma. I lettori sono stati informati che il capitano ha mangiato l'Hito Hito no Mi da bambino invece che il Gomu Gomu, e quel frutto si è risvegliato dopo che Rufy è stato sconfitto da Kaido. La nuova forma mostra Rufy nel suo solito corpo, ma i suoi capelli sembrano quasi in fiamme mentre spirali di vapore lo circondano.

Per quanto riguarda ciò che questa forma può fare, il Governo Mondiale ha chiarito che l'Hito Hito no Mi ha un potere illimitato. Il Gear Five usa il corpo normale di Rufy come base, ma può gonfiarsi come nella forma del Gear Four. Questa nuova forma di ONE PIECE dà anche a Rufy un raggio d'azione maggiore, dato che può conferire alle cose intorno a lui proprietà gommose, e Kaido l'ha scoperto nel modo più doloroso possibile quando Rufy ha fatto rimbalzare un Bolo Breath contro di lui. E mentre continuerà a esplorare il Gear Five, siamo sicuri che Rufy aggiungerà ancora più tecniche a questa sorridente forma.

Cosa ne pensate della nuova forma di Rufy? Vi aspettavate di vedere il Gear Five ora? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e se ancora non lo avete letto, su MANGA Plus trovate ONE PIECE 1044.