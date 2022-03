ONE PIECE 1044: Luffy è diventato troppo potente? Parliamone

Il risveglio di un nuovo potere di Monkey D. Luffy negli ultimi due capitoli di ONE PIECE sta facendo molto discutere sia riguardo l’evoluzione dello scontro tra lui e l’Imperatore Kaido, ma soprattutto sul fatto che lo stesso protagonista potrebbe essere diventato esageratamente potente.

L’avvento del Gear Fifth e la scoperta della vera natura del Frutto Gom Gom, ovvero uno Zoo Zoo di tipo mitologico che consente a Luffy di trasformarsi nel dio Nika e di ottenere velocità forza e flessibilità inimmaginabili e sfruttabili in ogni combattimento, rappresentano effettivamente uno degli eventi più importanti in tutta la serie. La semplicità con cui Luffy è riuscito a prendere Kaido nella sua forma draconica e a farlo roteare per poi scaraventarlo a terra e concludere con una sonora risata, dice molto sul livello raggiunto da Cappello di Paglia.

Un risvolto sorprendente e che sembra essere solo l’inizio di quella che probabilmente sarà la battaglia decisiva tra i due capitani. La breve conversazione tra gli Astri di Saggezza all’inizio del capitolo 1044 suggerisce inoltre che l’elevata flessibilità garantita dal frutto consente a chi risvegli il suo reale potenziale di combattere come preferisce, e per quanto Luffy non sia sicuramente un genio in quanto a strategie potrebbe continuare a sorprendere.

Il limite per questo nuovo potere sembra essere l’immaginazione ed è questo ad aver suscitato interesse ma anche preoccupazione all’interno della community. Voi cosa ne pensate di questo potenziamento di Luffy? Credete sia troppo persino per il protagonista? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1045 di ONE PIECE, in arrivo domenica 3 aprile 2022 su Manga Plus.