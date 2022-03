ONE PIECE 1044 è su MANGA Plus, il capitolo più atteso da dopo il time skip

Il nuovo capitolo di ONE PIECE era uno dei più attesi degli ultimi anni, tanto che ONE PIECE 1044 era in tendenza prima dell'uscita. Adesso finalmente tutti i lettori saranno contenti di sapere che il capitolo è finalmente disponibile su MANGA Plus.

Il capitolo si intitola "Il Guerriero della Liberazione" e inizia con Rufy che parla, anche se non lo vediamo. Il suono dei tamburi si fa più forte. E Rufy si chiede come faccia a essere ancora vivo e, mentre ride, dice di sentirsi improvvisamente super divertente. Vediamo in un'inquadratura lontana con dei fulmini neri che escono dal corpo di Rufy.

Torniamo dagli alleati di Rufy. Sanji, Kid, Law, Hyougorou e Marco percepiscono la sua presenza, alzano lo sguardo e sorridono, capendo che per Rufy non è finita ma è solo iniziata. Ci spostiamo nella Terra Santa di Mary Geoise. I Cinque Astri di Saggezza continuano a parlare della situazione nel Paese di Wano.

Uno di loro si chiede se è valsa la pena perdere un agente di punta della CP0 e far arrabbiare Kaido in quel modo. Uno dei Gorosei dice che il Governo Mondiale cerca di accaparrarsi il "Frutto Gom Gom" da tanto tempo ma, in qualche modo, il frutto sfugge sempre da ben 800 anni. Un altro dei saggi sottolinea il fatto che sembra che il frutto cerchi sempre di scappare da loro.

Scopriamo che il frutto di Rufy è in realtà uno Zoan mitologico si chiama Hito Hito no Mi modello Nika. Mentre il Saggio parla si apre una magnifica ed epica doppia splash page in cui vediamo la silhouette di Rufy con la luna piena sullo sfondo. La sua silhouette è identica a quella di Nika. Anche se vediamo solo una silhouette nera, è chiaro che Rufy stia ridendo. Inoltre, il suono dei tamburi continua.

Il Gorosei continua a parlare: "Il suo corpo ha le proprietà della gomma. E può combattere in qualsiasi modo desideri... facendo sorridere la gente ovunque vada. È il 'Guerriero della Liberazione', conosciuto anche come... 'Nika il Dio Sole'. Il risveglio darà al corpo di gomma ancora più 'forza' e 'libertà'. Si dice che... sia il potere più ridicolo del mondo!!!"

Ci spostiamo vero la "Sala del Tesoro" al secondo piano del castello di Onigashima. Orochi è ancora intrappolato sotto le macerie. Hiyori rinfaccia la promessa non mantenuta che lui e Kaido avevano fatto a Oden. Dopo lo sfogo, improvvisamente, una piccola versione del Kazenbo di Kanjuro ritorna dove sono Orochi e Hiyori. Orochi ordina al kazenbo di bruciare Hiyori ma ne ignora le parole e va verso di lui, facendolo bruciare violentemente.

Torniamo al tetto di Onigashima, vediamo di nuovo la silhouette di Rufy con la luna piena sullo sfondo: "Mi sembra di poter fare tutto quello che voglio! Il battito del mio cuore è così divertente! Questa è la mia forma più alta! Questo è... Gear Fith!"

In un'enorme doppia splash page, vediamo che il tetto comincia a rompersi e il braccio di Rufy appare dal buco creato. Il braccio è enorme e afferra il corpo di Kaido in forma di drago senza difficoltà. Tutti guardano la scena scioccati. Rufy tira su Kaido e lo trascina facilmente sul tetto. Rufy poi aumenta la sua massa muscolare e inizia a far girare selvaggiamente il corpo di Kaido. Rufy smette di girare e comincia a sbattere Kaido avanti e indietro sul terreno, finché non lo lascia andare.

Kaido è contento che Rufy sia ancora vivo. Lo ringrazia e lo attacca con il Bolo Breath. Rufy, che è tornato alla sua forma normale, è sdraiato a terra e ride senza sosta, ma quando vede il "Bolo Breath" di Kaido, urla sorpreso. I suoi occhi saltano fuori dalle orbite come in un cartone animato. Rufy afferra il terreno con le mani e lo allunga, facendo sì che il terreno si trasformi in gomma. Il "Bolo Breath" di Kaido colpisce il terreno, ma dato che ora è di gomma, non viene distrutto e trattiene l'attacco.

Fa rimbalzare il "Bolo Breath" verso Kaido. Finalmente vediamo chiaramente il corpo completo di Rufy. Il suo aspetto fisico è quasi lo stesso di sempre, anche se la sua camicia è ora bianca invece che nera. I suoi capelli ora sembrano fiamme e ha quel "collare di vapore" intorno al collo e sotto le ascelle come nella forma del Gear 4th. Le sue sopracciglia sono ora arricciate (simili a quelle di Sanji) e le pupille dei suoi occhi sono cambiate. Potete vedere qui il power-up di ONE PIECE 1044 a colori grazie a un fan.

Rufy ride di nuovo senza sosta mentre Kaido si alza. Il "Gear Fith" è ufficialmente presentato. Kaido si scusa per l'intromissione dell'agente della CP0, dicendo che è stato uno stupido e che non voleva finisse così. Rufy guarda Kaido con determinazione e un sorriso sul volto: "Non dirlo! Finiamola qui e ora!"

Cosa ne pensate di questo capitolo bomba di ONE PIECE? Vi è piaciuto il Gear 5th? E il retcon sul Frutto Gom Gom che è diventato il Frutto Hito Hito no Mi modello Nika? Se volete leggere i precedenti capitoli, potete trovare ONE PIECE su MANGA Plus.