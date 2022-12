ONE PIECE 1044: la nascita di un demone a Onigashima

Nonostante Rufy sia stato sconfitto da Kaido, a bordo del Castello Volante di Onigashima prosegue la guerra a tutto campo tra i Mugiwara e i Tobiroppo. Tra i vari scontri che si stanno svolgendo, l'episodio 1044 dell'anime di ONE PIECE vede Nico Robin sfidare Black Maria.

La sfida tra Black Maria e Nico Robin è cominciata in ONE PIECE 1042, quando l'archeologa è stata costretta a rivivere il passato a Ohara a causa dell'illusione provocata dalla Tobiroppo. Sfuggita a quest'inganno la battaglia non è andata nel migliore dei versi per la Mugiwara, sopraffatta dalla nemica.

Robin viene intrappolata dalle ragnatele di Black Maria, che continua a prenderla in giro per la sua inettitudine e a colpirla a più riprese. Tuttavia, dopo aver ripercorso gli insegnamenti di Koala e aver ripensato al soprannome che aveva da bambina, Robin decide di non trattenersi più. In ONE PIECE 1044 l'archeologa mostra la sua vera natura demoniaca ed elimina la Tobiroppo.

Lontani da Onigashima, i pirati di Hearts continuano a prendersi cura di Rufy e a dargli cibo. Nello stesso istante, Momonosuke implora Shinobu di usare i poteri del suo frutto per farlo diventare un adulto più grande e forte. Così facendo, Momonosuke potrebbe trasformarsi in un drago e portare Rufy sul castello volante. Invece in ONE PIECE 1045 tornerà Zoro.