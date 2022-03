ONE PIECE 1044: Oda aveva già lasciato un indizio sul futuro di Rufy già 11 anni fa?

Che Eiichiro Oda sia un genio è un dato di fatto. In più occasioni, infatti, il papà di ONE PIECE ha dimostrato di essere riuscito a giocare con i numerosi indizi disseminati in rete anche a distanza di anni riuscendo così ad entusiasmare i milioni di appassionati che seguono settimanalmente e assiduamente il suo capolavoro.

Il capitolo 1044 di ONE PIECE ha fatto molto discutere, tra chi è rimasto piacevolmente sorpreso dal colpo di scena e chi, invece, non ha apprezzato questa scelta narrativa di riportare praticamente in vita Rufy -dopo essere stato sconfitto- con un power-up che oscura le origini per cui la community ha da sempre apprezzato il protagonista, ovvero la sua capacità di migliorarsi nonostante un'abilità sulla carta non poi così tanto potente.

Ad ogni modo, il volume 62 di ONE PIECE nasconde un misterioso dettaglio che ha condotto numerosi appassionati a collegarlo ai più recenti avvenimenti. Sulla fronte del volume in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, troviamo un paio di componenti dei Mugiwara, tra cui Rufy al centro pagina, con le 5 Killifish, ovvero le cinque piccole sirene, in alto. Una di esse, quella al centro e subito sopra a Cappello di Paglia, si chiama casualmente Nika ed è l'unica con i capelli biondi come il Gear Fifth. Sembrerebbe una vera e propria casualità, tuttavia sappiamo che raramente Oda aggiunge questi dettagli senza alcun apparente motivo.

E voi, invece, avevate notato questo dettaglio? Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento qua sotto.