ONE PIECE 1044: l'oscuro asso nella manica di Nico Robin

Dal loro arrivo a Onigashima al fianco dei ribelli e dei Nove Foderi Rossi, i Mugiwara sono stati coinvolti in una serie di battaglie contro i migliori uomini di Kaido. Negli episodi più recenti di ONE PIECE persino Nico Robin ha deciso di entrare sul campo di battaglia, fronteggiando con grazia e potenza Black Maria dei Sei Compagni Volanti.

Già nella scorsa puntata dell’anime la Mugiwara aveva mostrato le sue incredibile capacità, manifestando una sua gigantesca versione derivante dai poteri del frutto Fior Fior, e riuscendo a tenere testa alla piratessa della ciurma dell’Imperatore Kaido. Nel corso della serie l’archeologa ha avuto poche occasioni per dimostrare le proprie capacità combattive, ma stavolta ha dimostrato di essere in grado di sconfiggere un avversario della caratura di Black Maria, scatenando un nuovo potere.

Provocando Robin da prima dell’inizio dello scontro diretto, facendo gridare Sanji per attirarla, Black Maria ha tentato in ogni modo di sfidarla sia mentalmente che fisicamente, non rendendosi conto delle abilità della Mugiwara. Infatti, come potete vedere dall’estratto dell’episodio condiviso da Crunchyroll nel video in cima alla notizia, Nico Robin scatena il Demonio Fleur, una manifestazione demoniaca della sua rabbia, riuscendo così a porre fine allo scontro, e decretando un’altra, fondamentale, vittoria per le forze ribelli contro il dominio di Kaido.

Cosa ne pensate dell’impressionante livello raggiunto da Nico Robin? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti. In conclusione vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE, e alla nuova figure di Boa Hancock targata Super Bomb Studio.