ONE PIECE 1044, il prossimo capitolo è già in tendenza senza nemmeno essere uscito

Mentre l'anime di ONE PIECE si sta prendendo una pausa a causa dei problemi di hacking subiti dalla Toei Animation, il manga sta prendendo le cose con calma. Il creatore Eiichiro Oda si sta prendendo una settimana in più prima che il capitolo 1044 venga lanciato e sconvolga il fandom. E naturalmente, i social media stanno esplodendo nell'attesa.

Se andate su Twitter o Tumblr, vedrete che ONE PIECE sta facendo tendenza su tutta la linea. I tag relativi al capitolo 1044 di ONE PIECE hanno fatto tendenza in tutto il mondo per quasi 48 ore di fila. Tutto questo arriva ben prima che il manga rilasci il suo prossimo capitolo il 27 marzo, e l'hype sta solo per aumentare.

Dopo tutto, il capitolo 1043 si è concluso con uno dei più grandi teaser di ONE PIECE. Il cliffhanger ha visto Rufy presumibilmente tornare dalla quasi morte, e dobbiamo ringraziare Joy Boy. Zunesha ha confermato che la misteriosa figura ha fatto il suo ritorno. Sembra che alcuni segreti sull'identità di Joy Boy e sui Cento Anni del Grande Vuoto di ONE PIECE saranno svelati nel capitolo 1044. E come potete vedere nei post qui sotto, i frequentatori più assidui della rete stanno già preparando grandi teorie e piani in vista del grande ritorno di ONE PIECE.

Avete qualche previsione su questo prossimo enorme capitolo di ONE PIECE? Vi sta piacendo la saga di Wano finora? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.