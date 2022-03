ONE PIECE 1044: 'quel' personaggio a colori grazie a un fan

Saranno giorni molto lunghi per i fan di ONE PIECE che stanno attendendo con trepidazione quello che sembra il miglior capitolo del manga da qualche tempo a questa parte. I primi spoiler hanno già fatto il giro del mondo e qualcuno non ha potuto evitare dal realizzare un'interpretazione per immaginare quel personaggio a colori.

In una notizia dedicata abbiamo riassunto i contenuti del capitolo 1044 di ONE PIECE che, tagliando corto, presentano il cosiddetto Gear Fifth di Rufy, ovvero il risveglio del suo frutto del diavolo. Anche questo potere, tuttavia, sembra trasformare in qualche modo il fisico del protagonista, seppur in modo diverso dai precedenti power-up, tanto da mutarlo quasi in un altro personaggio.

L'artista conosciuto come Derxon, in particolar modo, ha voluto colorare una delle tavole leakate per provare a decifrare i colori che Eiichiro Oda ha previsto per questa nuova forma di Rufy. Secondo l'illustratore, dunque, in maniera un po' simile al Super Saiyan i capelli e gli occhi del Capitano dei Mugiwara cambiano di colore su una sfumatura dorata, interpretazione che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia.

Ovviamente, questi non sono i colori definitivi immaginati da Oda, seppur non così improbabili, tuttavia favorisce un ulteriore spunto di riflessione in merito al power-up più atteso degli ultimi mesi. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.