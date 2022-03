ONE PIECE 1044: una risata capace di cambiare il mondo

Rufy sconfitto, Kaido vittorioso, un urlo di rabbia e di disperazione che si propaga tra tutti gli alleati. Eppure un suono in lontananza inizia a rimbombare, un suono che risveglia una nuova era. ONE PIECE 1043 lancia, prima di una pausa davvero difficile da sopportare, una trasformazione di Rufy, dando vita a uno dei capitoli più importanti.

ONE PIECE 1044 si apre con la solita miniavventura, dove Niji e Yonji stanno per finire sotto i ferri. I figli di Big Mom infatti li tengono ancora intrappolati e si preparano a vari esperimenti. Dopodiché, inizia il capitolo "il guerriero della liberazione", con delle frasi di Rufy che si risveglia. Ma la scena non è subito per lui, dato che si passa alla reazione di Momonosuke e Yamato, poi quella di Sanji e via via gli altri alleati come Kid, Law, Hyogoro e Marco.

A Pangaea, i cinque astri di saggezza parlano della verità su un certo Frutto del Diavolo: il Gom Gom non è mai esistito, il suo vero nome è Frutto Homo Homo mitologico: modello Nika, il dio del sole, una persona con la libertà assoluta e che non dovrebbe mai risvegliarsi, capace di ridere e portare le risate e la libertà ovunque. Tutto questo discorso mentre, in una vignetta, si vede la silhouette di Rufy che si staglia contro la luce della luna, sorridente.

Fulmini neri annunciano un breve cambio di scena, dove si conclude la faida tra Hiyori e Orochi. Lo shogun, ancora intrappolato, inizia a pregare l'avversaria, chiedendole di scappare insieme e chiedendo perdono, ma Hiyori è irremovibile. Dopo aver rimosso la sua maschera, appaiono i resti di Kazenbo che attaccano Orochi e lo bruciano vivo.

Si torna poi nella sala centrale, dove inizia un nuovo combattimento: il Gear Fifth è attivo, fulmini neri dell'Haki fanno svenire i pirati di Kaido e una mano gigantesca sfonda il soffitto, afferrando il dragone e portandolo su. Rufy strizza Kaido e lo sbatacchia di qua e di là con effetti comici e cartooneschi, divertendosi come non mai. In più, evita un Boro Breath trasformando il pavimento in gomma e usandolo per respingere l'attacco.

Nelle ultime pagine di ONE PIECE 1044 si vede per intero la nuova figura di Rufy: il risveglio del suo frutto del diavolo ha provocato un cambiamento radicale nel protagonista. Ora la battaglia volge verso il finale.