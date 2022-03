ONE PIECE 1044, Rufy raggiunge un nuovo tipo di potenza, si può parlare di livello divino?

Il climax dell'arco narrativo di Wano ha preso una piega inaspettata di recente, quando la lotta tra Rufy e Kaido ha ingranato una nuova marcia sul tetto della Cupola del Teschio. Sembrava che Kaido avesse vinto contro Rufy per la terza volta quando l'imperatore è stato aiutato da un'intromissione in ONE PIECE 1042.

Ma è stato subito rivelato che il vero combattimento era appena iniziato e che Rufy ha fatto un enorme e sorprendente rientro in scena. Dopo aver annunciato che Rufy avrebbe sbloccato un nuovo potere dentro di sé, nel nuovo capitolo è stato rivelato che ha effettivamente risvegliato il pieno potenziale del suo Frutto del Diavolo.

La sorpresa, tuttavia, è stata la rivelazione che il suo Frutto del Diavolo è molto più di quello che sembrava all'inizio. Infatti, è uno dei frutti più potenti di questo mondo e con il suo risveglio Rufy ha finalmente iniziato a scalfire la superficie di un nuovo livello di potere che non aveva mai toccato prima. Di fatto, Rufy è diventato un dio a tutti gli effetti.

ONE PIECE 1044 vede Rufy sorpreso del fatto che può ancora stare in piedi mentre il suo battito cardiaco inizia a pulsare in un modo insolito. Questo manda onde d'urto del suo potere in tutta l'isola, e viene confermato che Rufy ha raggiunto il Gear Five.

Rendendosi conto che è "l'apice" di ciò che potrebbe fare, Rufy libera un potere sufficiente per afferrare Kaido e scagliarlo in giro con estrema facilità, come un cartone dei Looney Toons o di Tom & Jerry. I Cinque Astri di Saggezza spiegano che il frutto Gom Gom è in realtà conosciuto come il frutto di tipo Zoan, Nika, il Dio Sole a cui si è fatto riferimento più volte nel corso della serie.

Ci viene detto che si tratta di un potere "ridicolo", e riusciamo a vedere cosa i 5 Astri intendono con questa parola, dato che Rufy ora ha essenzialmente la forza di fare quello che vuole non solo con il suo corpo, ma anche con l'ambiente che lo circonda.

Non solo fa roteare Kaido in forma drago sopra di sé, ma solleva anche un pezzo di terra con facilità, lo piega e lo usa per bloccare uno degli attacchi di Kaido, facendolo rimbalzare contro l'imperatore. Sembra che ora possa rendere qualsiasi cosa gommosa, ma è anche un potere così indefinito che i fan potrebbero non aspettarsi come Eiichiro Oda ha intenzione di usarlo.

Cosa ne pensate? Vi piace che Rufy si sia risvegliato fino a questo nuovo potere divino? Quale pensate sia la reale portata del Gear Five? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti e se non foste ancora in pari con il manga, potete recuperare ONE PIECE 1044 su MANGA Plus.