ONE PIECE 1044: uno speciale giveaway tra i fan per onorare quella scena

Eiichiro Oda continua a sorprendere gli appassionati di ONE PIECE con colpi di scena a dir poco impressionanti. Le tavole conclusive dello scorso appuntamento hanno scatenato interesse e discussione nella community, rimasta ulteriormente colpita dagli eventi del capitolo 1044, finalmente disponibile su Manga Plus.

La settimana di pausa e gli spoiler emersi in rete negli scorsi giorni hanno contribuito ad alzare le aspettative, rispettate soprattutto nelle pagine finali del capitolo, dove Luffy sembra aver raggiunto il Gear 5th grazie alla manifestazione di Joy Boy e ad una sonora e sincera risata. Ed è proprio l’ultima scena ad essere diventata rapidamente oggetto di riproduzioni a colori da parte dei fan, in particolare l’utente WibblyWobblyWW che su Reddit ha organizzato il giveaway di due art work realizzati in legno.

Considerata la qualità e l’unicità delle riproduzioni molti fan hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, e in poco più di 20 ore ha ricevuto un migliaio di commenti e decretato casualmente i due vincitori. Diteci cosa ne pensate di questo singolare omaggio ad uno dei momenti più importanti di ONE PIECE lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo ad una mastodontica statua dedicata al leggendario Barbabianca, e al breve video condiviso dallo staff di Oda per l'annuncio del 28 marzo 2022.