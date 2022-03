ONE PIECE 1044 spoiler completi e immagini: le risate della libertà

Ancora prima di essere pubblicato, ONE PIECE 1044 era in trend. Due settimane di attesa erano troppe per un capitolo che poteva cambiare radicalmente e per sempre la storia del manga di Oda. In attesa del capitolo ufficiale di domenica, chi non riesce ad aspettare ha già messo mano agli spoiler completi di ONE PIECE 1044 con immagini.

Il capitolo 1044 di ONE PIECE inizia con la miniavventura dedicata al Germa 66, con Niji e Yonji ancora intrappolati nel libro e a rischio sperimentazione da parte dei figli di Big Mom. Nella prima pagina campeggia anche il titolo "Il guerriero della liberazione".

Il capitolo inizia con le parole di Rufy, che però non si vede, mentre i tamburi si fanno sempre più forti. Rufy si chiede cosa sia successo e perché sia in grado di rialzarsi anche se ha perso. Però è divertito e inizia a ridere. Mentre Rufy parla, si vedono dei fulmini neri dalla distanza che escono dal corpo del protagonista di ONE PIECE. Zunisha è ancora vicino alle navi del Governo Mondiale nei pressi di Wano. Momonosuke osserva il tetto di Onigashima, tremante.

Nella Pleasure Hall, Some si sta prendendo cura di Sanji, che però si rialza appena avverte qualcosa, capendo che è Rufy. Nel Live Floor, gli alleati di Rufy avvertono qualcosa. Kid, Law e Hyogoro guardano in alto e capiscono che è lui. Anche Marco sente qualcosa e lo dice a Nami e Tama, che si abbracciano piangendo.

A Mary Geoise, nella Stanza delle Autorità del castello Pangaea, i Cinque Astri di Saggezza continuano a discutere della situazione a Wano. Uno di loro si chiede se ne vale la pena perdere uno dei migliori agenti e far arrabbiare Kaido, ma un altro risponde di sì, specie considerando il futuro a cui si potrebbe giungere. Si parla poi del Frutto Gom Gom e di come il Governo Mondiale abbia fatto di tutto per cercarlo in ogni era, ma questo quasi scappava via volontariamente come se avesse una volontà propria. Infatti, i frutti Zoo Zoo hanno una mente. E il nome di quel frutto in realtà è Frutto Homo Homo: modello mitologico Nika.

Nella pagina successiva, la figura di Rufy si staglia verso la luna in modo simile a quella di Nika. Rufy continua a ridere a squarciagola. I cinque astri continuano a spiegare che il suo corpo ha le proprietà della gomma e può combattere come vuole, facendo sorridere le persone che incontra. Lui è il Guerriero della Liberazione ed è anche conosciuto come Nika, il dio del sole. Il risveglio dona ancora più forza e libertà. Viene detto che è il potere più ridicolo al mondo.

Si passa alla sala del tesoro al secondo piano, dove Orochi è intrappolato sotto le macerie. Komurasaki si toglie la maschera mostrando il suo volto piangente, mentre spiega la sua storia e decide di non ascoltare le scuse dell'usurpatore. Improvvisamente, una versione molto ridotta del Kazenbo arriva nella stanza e ignora le parole di Orochi, dandogli fuoco.

Si passa di nuovo a Rufy che ha la silhouette in contrasto con la luna, col ragazzo che capisce di poter fare tutto ciò che vuole e chiama la sua nuova forma Gear Fifth. Improvvisamente al Live Floor un'ondata di Haki del Re Conquistatore arriva dal soffitto: i subordinati di Kaido svengono mentre l'imperatore guarda in alto. Una mano gigantesca arriva e afferra Kaido per il corpo draconico e lo tracina su. Inizia poi a farlo roteare come in un cartone facendogli uscire gli occhi dalle orbite, poi lo sbatte a terra avanti e indietro, stordendolo.

Kaido usa il Boro Breath e Rufy si spaventa, facendo uscire gli occhi come in un cartone. Rufy prende il pavimento e lo trasforma in gomma, respingendo l'attacco di Kaido. Nelle ultime pagine, Rufy continua a ridere mentre si vede per bene tutto il suo fisico, con i cambiamenti agli occhi e ai capelli. Lo scontro finale tra Rufy e Kaido ha inizio.