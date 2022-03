ONE PIECE 1044 spoiler: trapelano le primissime immagini e il testo! Chi è?

La pausa della scorsa settimana ha mandato in ansia tutti i lettori della storia di Eiichiro Oda. Lo stop è stato troppo, considerato il cliffhanger di ONE PIECE 1043 con tamburi in azione, trasformazioni in corso e un annuncio fondamentale di una delle figure più misteriose di quest'era e di quelle passate.

E ora è il momento di sapere in anticipo cosa succederà con gli spoiler di ONE PIECE 1044, tra testo e immagini rivelate. Joy Boy si è reincarnato in Rufy? O c'è altro? Scopriamolo.

Il capitolo 1044 si intitola "Il guerriero della liberazione";

Alcuni degli alleati di Rufy (Sanji, Kid, Law, Hyogoro e Marco) avvertono la sua presenza e che è ancora vivo;

C'è una conversazione tra i Cinque Astri di Saggezza nel castello di Mary Geoise ;

; Il Governo Mondiale ha sempre tentato di prendere il Frutto Gom Gom, ma non sono riusciti a farlo per 800 anni;

Sembra quasi che quel Frutto del Diavolo scappi da loro;

Uno dei cinque Astri dice che non è un pazzo, dato che i Frutti Zoan hanno una mente propria;

I Cinque Astri dicono che il Gom Gom in realtà è un tipo di Frutto Zoan e che il suo nome vero è Frutto Hito Hito no Mi (Frutto Homo Homo) Mitologico: Modello "Nika" ;

; Vediamo anche Hiyori e Orochi in questo capitolo;

Rufy ha risvegliato il suo frutto e ora si sente come se fosse all'apice. Sta usando il Gear Fifth ;

; Rufy VS Kaido;

Rufy afferra Kaido dal tetto e lo porta in cima, poi lo attacca alla massima potenza;

Rufy afferra il suolo e lo trasforma in gomma per poi respingere il Boro Breath di Kaido;

Le immagini in basso sono dell'ultima pagina di ONE PIECE 1044;

Un tripudio di informazioni per il capitolo più importante della storia di ONE PIECE.