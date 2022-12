ONE PIECE 1044, trailer e data di uscita: l'incarnazione di un demone

A Onigashima infiamma la battaglia tra i Tobiroppo e i Mugiwara, i quali stanno ancora aspettando che il loro capitano faccia ritorno sul castello dopo essere stato battuto da Kaido. A difendere l'onore dei pirati di Cappello di Paglia in ONE PIECE 1044 toccherà a Nico Robin.

Nell'episodio 1042 di ONE PIECE è cominciato lo scontro tra Robin e Black Maria, che ha visto l'archeologa dei Mugiwara cadere in un incubo che le ha fatto rivivere le vicende di Ohara e degli ulti, terrificanti istanti prima della chiamata del Bustercall da parte della Marina.

In ONE PIECE 1043 è invece toccato a Brook finire preda delle illusioni di Black Maria. Anche il musicista scheletro è stato costretto a rivedere i suoi compagni e a ucciderli per mano propria. Ora che sono liberi dalle catene del passato, Robin e Brook dovranno affrontare Black Maria.

Nella preview della puntata 1044 di ONE PIECE vediamo tuttavia Robin ripensare ancora alla sua infanzia. È stata nuovamente soggiogata dalla Tobiroppo? Nel mentre, Rufy è finalmente sveglio, ma prima di poter tornare in battaglia per proteggere i suoi compagni dovrà ristabilirsi trangugiando assurde quantità di cibo. La prossima puntata dell'anime di ONE PIECE verrà trasmessa l'11 dicembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll.