ONE PIECE 1045: una battaglia con gli occhi fuori dalle orbite

Il mondo è cambiato, i tamburi della libertà hanno colpito con il loro suono rimbombante e hanno dato vita a una delle entità che creerà problemi all'establishment. Monkey D. Rufy adesso è un personaggio nuovo, senza limiti e catene, potendo spingere il proprio corpo fino all'immaginazione come si è visto in ONE PIECE 1045.

Dopo aver tirato via Kaido con un colpo a sorpresa e aver ricominciato lo scontro, il capitolo di ONE PIECE si apre ancora una volta con questa battaglia, che è sotto osservazione anche da parte di Momonosuke e Yamato. Rufy inizia a lanciare attacchi particolari ma anche a riceverne, il risultato però sono sempre scene esilaranti e cartoonesche che mandano Kaido fuori giri, finendo anche per sorprendere tutti. Nonostante la sua forza, l'imperatore sembra non riuscire a fare granché all'avversario, anche se questo a un certo punto perderà le forze.

Con un moto di volontà, Rufy farà battere nuovamente il proprio cuore e tornerà nella forma Gear Fifth, per subire altri colpi ma per sferrarne uno devastante alla fine del capitolo che attraversa la faccia di Kaido. Rufy è carichissimo: il protagonista vuole finirla qui, il potere delle risate porteranno alla conclusione di questa battaglia di ONE PIECE?