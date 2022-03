ONE PIECE 1045 data di uscita e teorie: la libertà risuonerà su Wano

Ormai da oltre due decenni, ONE PIECE è tra i manga migliori e i suoi capitoli settimanali sono tra i più attesi, non soltanto in madrepatria ma anche nel resto del mondo. Ci sono settimane in cui Eiichiro Oda si vota alla tranquillità e a contenuti di poco conto, altre volte invece sgancia bombe a ripetizione stravolgendo tutta la storia.

È il caso di ONE PIECE 1044, capitolo pubblicato su MangaPlus e che subito è diventato trend in tutto il mondo. La trasformazione di Rufy non poteva passare inosservata, così come la rivelazione sul Frutto del Diavolo Gom Gom dei Cinque Astri di Saggezza. Il gruppo del Governo Mondiale, dall'alto del loro palazzo a Mary Geoise, hanno raccontato uno scorcio di passato che cambia il mondo che conosciamo.

Ora però è tempo di battaglia. Rufy si è trasformato e deve prima di tutto sconfiggere Kaido per poter portare gioia, libertà e risate in tutta Wano. ONE PIECE 1045 sarà un capitolo importantissimo, ricco d'azione sicuramente, con il protagonista che sperimenterà tutti i suoi nuovi poteri, mentre Kaido inizierà probabilmente a cedere terreno. Con tutte le sottotrame di Wano praticamente concluse, non resta altro che godersi la battaglia finale tra Rufy in Gear Fifth e Kaido in forma ibrida.

ONE PIECE 1045 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 3 aprile 2022 alle ore 17:00.