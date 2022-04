ONE PIECE 1045 ci mostra le nuove 'ridicole' abilità di Rufy

Il combattimento tra Rufy e Kaido in cima allo Skull Dome ha decisamente spiazzato i fan di ONE PIECE. Dopo che Rufy ha incassato quello che sembrava un colpo fatale, si è ritrovato a risvegliare i poteri del suo Frutto del Diavolo e sta iniziando a scatenare tutte sue nuove abilità grazie alla sua forma Gear Five appena acquisita.

Abbiamo visto in ONE PIECE 1044 la nuova leggendaria forma di Rufy, il Gear Five che è drasticamente diversa da qualsiasi cosa vista nelle sue forme precedenti. È arrivato con una trasformazione completa insieme alla rivelazione delle "ridicole" nuove abilità che avrebbe avuto a sua disposizione.

Con quel capitolo che anticipava il nuovo approccio di Rufy alla lotta, il capitolo 1045 di ONE PIECE ha fatto un ulteriore passo avanti, iniziando a sfruttare davvero ciò che poteva fare con i poteri del Frutto del Diavolo appena risvegliati.

L'ultimo capitolo inizia con Kaido completamente sconcertato dal ritorno di Rufy e dal suo nuovo potere. Riesce a capire che l'abilità di Rufy di trasformare le cose intorno a lui in gomma è probabilmente parte del suo risveglio, ma non riesce a capire perché Rufy stesso si sia trasformato in quel modo (non sapendo che il vero Frutto del Diavolo di Rufy è qualcosa di molto più potente di un semplice Paramisha). Attraverso le reazioni di Kaido abbiamo un vero assaggio di ciò che Rufy sta effettivamente facendo nel combattimento, dato che è piuttosto difficile da dire solo guardando il combattimento di Rufy.

E' arrivato a un punto tale che l'uso di Haki dell'Armatura e Haki del Re Conquistatore da parte di Rufy, insieme alle sue nuove abilità, stanno mandando Kaido in tilt, ed è chiaro che Rufy sta solo grattando la superficie di ciò che può veramente fare con questo nuovo livello divino di potenza raggiunto in ONE PIECE 1044.

Cosa ne pensate? Cosa sperate di vedere dal potere risvegliato di Rufy in futuro? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.