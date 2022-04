ONE PIECE 1045: quali sono i reali limiti del Gear Fifth di Luffy?

Gli ultimi appuntamenti col manga di ONE PIECE sono stati importanti per le novità introdotte riguardo il protagonista Luffy. Dalla rivelazione della vera natura del frutto Gom Gom fino alla prima apparizione del Gear Fifth Cappello di Paglia ha raggiunto nuovi e impressionanti livelli combattivi, ma quali sono i suoi limiti ora?

Nei capitoli 1044 e 1045 Luffy è riuscito non solo a sostenere uno scontro incredibilmente intenso con l’imperatore Kaido, ma anche ad infliggere colpi particolarmente potenti, proprio grazie alle sue nuove capacità. Il risveglio della vera essenza del frutto del diavolo, ovvero un Homo Homo modello Nika, ha portato il protagonista ad ottenere livelli quasi divini, ma il suo corpo non sembra essere pronto a sostenere uno sforzo del genere.

Mentre Kaido cerca di comprendere come il suo avversario abbia sviluppato certe capacità in così poco tempo, Luffy continua a colpirlo con colpi e contorsioni mai viste prima nel franchise, prima di iniziare ad essere sopraffatto dalla stanchezza, e afferma genuinamente di essere esausto, come viene anche simpaticamente rappresentato da Oda in una delle tavole. Rispondendo alle provocazioni dell’Imperatore però Luffy riattiva il Gear Fifth, tornando con un colpo che sembra aver inferto molti danni a Kaido, ma per quanto potrà ancora resistere Cappello di Paglia?

Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1046 di ONE PIECE, in arrivo su Manga Plus domenica 10 aprile 2022.