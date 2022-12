ONE PIECE 1045, Sanji nei guai: il cuoco dei Mugiwara in pericolo

La battaglia tra Mugiwara e Tobiroppo continua a infiammare i diversi livelli del castello di Onigashima. Mentre Rufy cerca di recuperare le forze, con il contributo dei Pirati di Hearts, la sua ciurma combatte disperatamente contro i Pirati delle Cento Bestie. Lo scontro dell'anime di ONE PIECE non va per la meglio per quanto riguarda Sanji.

Dopo aver assistito alla battaglia tra Robin e Black Maria in ONE PIECE 1044, l'anime si focalizza su altri grandi combattimenti. Il primo è quello che si svolge in parallelo tra Killer e Hawkins, e Kidd e Big Mom. Grazie all'abilità del suo frutto del diavolo, Hawakins è in grado di rigenerare qualsiasi ferita e ben presto Killer si rende conto che le ferite inferte al rivale vengono in realtà indirizzate al suo capitano. Di conseugenza, Kidd è in netto svantaggio contro la Yonko, anche se fortunatamente dalla sua parte c'è anche Law.

Altrove, l'equilibrio della battaglia tra Sanji e Queen volge a favore di quest'ultimo grazie all'intervento di King, che pare aver messo fuori combattimento Marco. Mentre il cuoco dei Mugiwara cerca di tenere testa ai due Tobiroppo, Chopper si prende cura di Zoro, che nonostante il potente farmaco che avrebbe dovuto farlo tornare in piena forma è ancora privo di coscienza.

Gli scontri a Onigashima verranno interrotti. Il prossimo episodio di ONE PIECE è uno speciale riassuntivo che mostrerà i momenti migliori della battaglia tra Mugiwara e Tobiroppo.