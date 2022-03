ONE PIECE 1045 spoiler: la battaglia del divertimento

La battaglia tra Rufy e Kaido non è andata come ci si aspettava inizialmente. Le situazioni impreviste sono state tante, come quella accaduta nel capitolo 1043 del manga. Ma è stato ONE PIECE 1044 a presentare sviluppi importanti e problematici, i quali hanno tenuto i fan a discutere in ogni angolo della rete per gli scorsi giorni.

Non è detto che le risposte arriveranno subito. Intanto però gli spoiler di ONE PIECE 1045 presentano i prossimi avvenimenti.

Il capitolo 1045 si intitola "Prossimo livello";

Nella pagina a colori d'apertura, tutta la ciurma di cappello di paglia è seduta insieme con le lettere "Mare della liberazione";

Tutto il capitolo si concentra sulla battaglia tra Rufy e Kaido ;

; La battaglia è davvero divertente secondo il leaker;

Kaido fa commenti su quanto sia strano il frutto di Rufy. Infatti riesce a trasformare l'ambiente in gomma come fa un Paramisha, ma può anche far trasformare l'utilizzatore come uno Zoan;

Rufy usa un nuovo attacco chiamato Gom Gom no Gigant , trasformandosi in un gigante. Assomiglia a un dio in questa fase;

, trasformandosi in un gigante. Assomiglia a un dio in questa fase; Momonosuke e Yamato raggiungono il tetto e vedono la nuova forma di Rufy;

Rufy finisce le energie, ma il battito cardiaco col tamburo ritorna e si riprende;

Alla fine del capitolo, Rufy colpisce Kaido in volto con un colpo molto forte;

Rufy: "Questo è divertente, vero, Kaido?".

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana. Intanto in Giappone è quasi pronta l'uscita del rifacimento dello scontro tra Nami e Kalifa.