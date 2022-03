ONE PIECE 1045 spoiler e immagini: il potere illimitato delle risate

Alla fine, è arrivato il potenziamento tanto atteso di Rufy. Non è come ce lo si aspettava a livello estetico e non lo è a livello di abilità, quantomeno parzialmente. Eiichiro Oda ha deciso di divertirsi e concentrarsi su una certa visione di questo potere e il suo significato. ONE PIECE cambia quindi stile.

Sono bastate poche tavole del capitolo 1044 di ONE PIECE per capire che il combattimento tra Rufy e Kaido avrebbe preso una deriva toon. Le immagini e gli spoiler di ONE PIECE 1045 confermano la scelta di Oda e rincarano la dose. Il capitolo si apre con la copertina di Weekly Shonen Jump e una doppia pagina a colori con tutta la ciurma. Sul tetto di Onigashima, Kaido divora Rufy ma improvvisamente diviene a zig zag e poi si gonfia: tutta colpa di Rufy che diventa un pallone e viene sputato fuori.

Momonosuke e Yamato non credono ai loro occhi mentre risalgono il tetto e osservano direttamente la nuova tecnica di Rufy: il Gom Gom no Gigant, con il mugiwara che diventa un gigante e inizia a usare Kaido per fare il salto della corda. Il drago non ci sta e usa un Boro Breath che spazza via Rufy, rendendolo tutto nero e con i capelli afro, ma al protagonista basta una scena comica per volare nuovamente a Onigashima e tornare come prima. Kaido si trasforma in forma ibrida e non si fa cogliere di sorpresa, dando un colpo alla testa di Rufy e scagliandola in basso.

Rufy è sorpreso e gli escono gli occhi fuori dalle orbite e lo stesso effetto avviene ai soldati di Kaido e ai suoi amici rimasti al di sotto della cupola. La testa poi torna al proprio posto e Rufy sembra sfinito, con la "voce" che sta svanendo, ma all'improvviso i tamburi tornano a suonare e ritorna in Gear Fifth. Kaido colpisce di nuovo Rufy in testa, ma il protagonista di ONE PIECE assume la stessa forma della mazza, diventando un personaggio comico. Niente sembra funzionare, mentre Kaido si chiede quali siano gli assurdi effetti del suo Frutto del Diavolo.

Nel finale di ONE PIECE 1045, Rufy scaglia un colpo violentissimo che trapassa il volto di Kaido. Rufy si sta divertendo, l'imperatore è a terra senza nessuna ferita apparente. Lo scontro continua nel prossimo capitolo.