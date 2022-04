ONE PIECE 1045 ma con i suoni dei Looney Tunes: il video virale con il capitolo rivisto

C'è stato un cambio radicale in ONE PIECE. Le ultime scelte di Eiichiro Oda hanno portato verso una proposta imprevista che ha cambiato per sempre la natura di un Frutto del Diavolo. Ciò ha avuto conseguenze importanti anche sul protagonista.

Con il Risveglio del Frutto Gom Gom, che altri non è il Frutto Homo Homo mitologico: modello Nika, Rufy ha ottenuto il potere di cambiare ciò che vuole. Ora il suo corpo è senza limiti e può assumere ogni forma, ma può anche cambiare l'ambiente circostante trasformandolo in gomma e piegandolo alle proprie volontà. Un potere senza pari che si sta mettendo in mostra negli attuali capitoli di ONE PIECE.

Pur con soltanto due capitoli finora, il nuovo potere di Rufy si è messo in mostra. Occhi fuori dalle orbite, tante espressioni caricaturali, gambe che ruotano come nei più famosi cartoni comici di stampo statunitense, e tanto altro ancora. Oda ha cambiato lo stile al protagonista che sta affrontando la battaglia con Kaido in modo diverso. Ciò è stato messo bene in risalto da ONE PIECE 1045.

Il capitolo è ricco di riferimenti, e per questo un fan ha deciso di approfittarne per creare un video diventato virale. ONE PIECE 1045 ottiene gli effetti audio dei Looney Tunes per far capire le ispirazioni di Oda nelle varie scene. Avete apprezzato questa deriva più cartoonesca?