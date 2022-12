ONE PIECE 1045, trailer e data di uscita: il ritorno di Zoro?

A Onigashima si infiamma la battaglia tra i Tobiroppo e i Mugiwara, con il castello volante teatro di scontri strepitosi. Ma i Pirati di Cappello di Paglia riusciranno a resistere fino al ritorno sempre più imminente del loro capitano Rufy, oppure cadranno sotto gli attacchi della ciurma di Kaido? Ecco cosa accadrà in ONE PIECE 1045.

A conquistare le luci dei riflettori delle ultime puntate sono la coppia formata da Nico Robin e Brook, attaccata da Black Maria. Dopo aver dissipato la nebbia ingannevole della Tobiroppo, che intrappola chi la respira nel passato, in ONE PIECE 1044 Robin ha sfoderato il suo asso nella manica. Subita la furia di Black Maria, l'archeologa originaria di Ohara si trasforma in un diavolo e mette fine allo scontro. Brook mette invece fuori combattimento i sottoposti di Black Maria.

Nello stesso istante, Rufy continua a cibarsi con i rifornimenti procurati dai Pirati di Hearts. Manca poco per la sua completa guarigione, ma raggiungere la fortezza volante sembra impossibile. A tal fine, Momonosuke implora Shinobu di usare il frutto Juku-Juku per trasformare il suo corpo in quello di un adulto e permettergli di diventare un drago.

Nell'anteprima di ONE PIECE 1045 la questione viene messa da parte. L'episodio punterà i riflettori su Killer, ma anche su Sanji, il quale dovrà difendere Zoro dall'assalto dei nemici. Intitolato "Incantesimo! Una minaccia si avvicina! Kid e Zoro!", ONE PIECE 1045 debutterà il 18 dicembre in simulcast streaming su Crunchyroll. Vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi dell'anime di ONE PIECE.