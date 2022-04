ONE PIECE 1046: il nuovo capitolo ma nelle bozze originali di Eiichiro Oda

L'ultimo capitolo di ONE PIECE ci ha nuovamente lasciati sul più bello. Lo scontro finale tra i Mugiwara e il fronte di Kaido è ormai ai titoli di coda e appena una manciata di capitoli ci separano dalla conclusione della Saga di Wano. Ad ogni modo, Eiichiro Oda e i suoi assistenti stanno dando il massimo anche sul fronte artistico.

Lo stile cartoon inaugurato in ONE PIECE dopo l'introduzione del Gear Fifth ha dato modo ai fan di riscoprire un altro lato del genio di Oda. Il sensei attendeva da molto questo momento in quanto questa forma farà presumibilmente da trigger nel prossimo futuro per tutta una serie di rivelazioni fondamentali per il proseguo della narrazione.

Ad ogni modo, l'ultimo capitolo ha ripreso in parte lo scontro tra Rufy e Kaido, combattimento ormai ai titoli di coda dal momento che entrambi hanno quasi esaurito del tutto le proprie risorse. A tal proposito, Shueisha ha condiviso nuovamente con la community alcune delle bozze originali del capitolo 1046 con alcuni primi piani sul Gear Fifth e Kaido. Non mancano, inoltre, i segni della matita e le note per gli assistenti a bordo tavola, le istruzioni dell'autore su alcuni punti dell'illustrazione.

Purtroppo, il capitolo 1047 si farà attendere dal momento che questa settimana ONE PIECE sarà in pausa. E voi, invece, cosa ne pensate di queste bozze? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.