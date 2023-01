ONE PIECE 1046, la coppia più forte: Gamba Nera e il Cacciatore di Pirati fanno squadra

Il castello di Onigashima si è ormai trasformato in un campo di battaglia su cui infuria lo scontro tra i Mugiwara e i Tobiroppo. Killer affronta Hawkins, mentre Kidd e Law si occupano di Big Mom. Tuttavia, la battaglia principale di ONE PIECE episodio 1046 è quella che coinvolge Sanji, solo contro King e Queen.

Il cuoco dei Cappello di Paglia è rimasto solo e in ONE PIECE 1045 è finito nei guai. Marco sembra essere stato sconfitto, mentre Zoro nonostante le cure di Chopper non riesce ancora a risvegliarsi. La situazione sembra farsi disperata, con Gamba Nera che non riesce a occuparsi di entrambi i nemici contemporaneamente.

Quando King arriva dinanzi a Chopper, debilitato per gli effetti della Rumble Ball, pare che nulla possa impedirgli di infliggere il colpo di grazia a lui e Zoro. A impedire il peggio è il ritorno in battaglia di Marco la Fenice. Prima di dichiarare la resa, l'ex comandante di Barbabianca temporeggia quel tanto che basta per far sì che il demone spadaccino faccia il suo grandioso ritorno in scena.

Zoro torna a combattere mettendo subito in chiaro chi sarà il suo avversario. La tecnica a tre spade brama di fare a fette King e con un attacco combinato con Sanji i due Tobiroppo vengono mandati al tappeto. La battaglia non sarà tuttavia così facile.

Dopo uno dei soliti battibecchi, Zoro e Sanji finalmente decidono di fare sul serio. Il cacciatore di taglie sembra essere completamente guarito dalle ferite subite in precedenza e comincia un'epica battaglia contro King. Provocato da Queen su questioni famigliari, Sanji Gamba Nera dimostra invece di non avere bisogno delle tecnologie di suo padre.

La scena si sposta infine su Rufy, il quale è anch'esso tornato nel pieno delle forze grazie alle cure della ciurma di Law. Cappello di Paglia confida in Momonosuke, il quale ha chiesto a Shinobu di trasformarlo in un adulto per poter riportare l'amico a Onigashima. La forma drago adulta di Momonosuke si rivelerà abbastanza potente per contribuire agli scontri? Lo scopriremo solamente con l'uscita di ONE PIECE 1047.