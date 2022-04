ONE PIECE 1046 data di uscita e teorie: arriva la fine di un'epoca?

I segreti del Frutto Gom Gom che sono trapelati durante la saga di Wano hanno avuto finalmente sfogo e sono culminati in un evento estremamente importante e che modificherà radicalmente ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda però rimanda alcune spiegazioni e lascia spazio alla grande battaglia tra Rufy e Kaido, l'ultima rimasta a Onigashima.

Con il Risveglio del Frutto del Diavolo, Rufy si è potenziato enormemente e, nonostante la leggerezza con cui sta affrontando la cosa, il protagonista sembra in grado di riprendersi sempre da ogni attacco nemico e di renderlo buffo. Tutto ciò quindi ha portato il pirata col cappello di paglia a resistere agli attacchi di Kaido e di rispondere invece con colpi pesanti. Ormai l'imperatore è stanco ed è alle strette, potrebbe mancare pochissimo alla fine.

In ONE PIECE 1046 potremmo vedere l'attesa sconfitta di Kaido. Questo scontro, che si sta prolungando ormai dal capitolo 1000 con fasi alterne, deve finire a breve per non dilungarsi troppo, specie in questa fase finale. Ci aspetta quindi un altro capitolo ricco d'azione dove Rufy metterà in gioco altri poteri ridicoli e riuscirà a mettere all'angolo l'imperatore, con vari botta e risposta.

ONE PIECE 1046 verrà pubblicato domenica 10 aprile alle 17:00 su MangaPlus.